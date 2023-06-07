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درجات الحرارة إلى ارتفاع... إليكم حال الطقس في لبنان!
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-06-07 | 00:34
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درجات الحرارة إلى ارتفاع... إليكم حال الطقس في لبنان!
طقس حار في انتظارنا...
يسيطر على لبنان اليوم، طقس ربيعي معتدل مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.
ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة الى الارتفاع يوم غد الخميس وخصوصا بعد غد الجمعة بالتوازي مع كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وشرق افريقيا وتؤدي بالتالي الى رياح شرقية دافئة ومغبرّة مع احتمال زخات أمطار رعدية موحلة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة: تتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، وبين ١١ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر
٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف ومحلي على الجبال
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس:
كتل حارة تبدأ بالتأثير على لبنان بفعالية ضعيفة وتشتد الجمعة. والطقس مستقر وحار قليلاً فيما الجو غائم جزئياً بسحب عالية ومتوسطة ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣١ درجة ساحلا، وبين ١٦ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
الجمعة:
كتل حارة يشتد تأثيرها على لبنان. والطقس متقلب وحار فيما الجو غائم جزئياً ومغبر مع احتمال تساقط أمطار رعدية موحلة خصوصا جبلاً وشرقاً ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٥ درجة ساحلا، وبين ٢٠ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية شرقية نشطة خصوصا جبلاً وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
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الحرارة
الطقس
لبنان
درجات الحرارة إلى الإرتفاع... ورياح مغبرة واحتمال زخات أمطار
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