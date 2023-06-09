طقس حار اليوم مع رياح مغبرة واحتمال زخات امطار رعدية موحلة

كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وشرق افريقيا ضعيفة الفعالية تؤدي بالتالي الى طقس حار اليوم مع رياح شرقية دافئة ومغبرّة واحتمال زخات امطار رعدية موحلة، تنحسر الكتل يوم السبت مع عودة الانخفاض بدرجات الحرارة واستمرار احتمال الامطار المحلية.

في التفاصيل:

▪ الجمعة :

١- الحرارة : ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٢ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: طقس متقلب وحار فيما الجو غائم جزئياً ومغبر مع احتمال تساقط امطار رعدية موحلة خاصة جبلاً وشرقاً

٣- الرياح: الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية نشطة وسرعتها خاصة جبلاً وفي الداخل بين ٣٠ و ٦٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٣٠ و ٦٥٪

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

▪ السبت : تبدأ الكتل الحارة بالانحسار

فيما الجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي واحتمال امطار محلية خاصة جبلاً والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٧ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

▪ الاحد : مستقر نسبياً و غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي واحتمال رذاذ محلي خاصة جبلاً والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٥ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س