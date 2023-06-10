الكتل الهوائية الحارة تنحسر وعودة الانخفاض بدرجات الحرارة

تنحسر الكتل الهوائية الحارة مع عودة الانخفاض بدرجات الحرارة اليوم وفي الايام المقبلة لتصبح ما دون معدلاتها الموسمية بقليل، فيما يبقى احتمالات تساقط رذاذ أو مطر محلي قائما خاصة على الجبال الشمالية.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة: تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٧ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر

- الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي واحتمال خفيف لامطار محلية خفيفة خاصة جبلا وشمالاً



- الرياح: الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س



- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪



- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa



- الرؤية: جيدة



- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة





تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي واحتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي خاصة جبلاً والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٥ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.



الاثنين: غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي واحتمال خفيف لتساقط مطر رذاذ محلي خاصة جبلاً والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٥ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.