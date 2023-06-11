إنخفاض إضافي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

إنخفاض إضافي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر طقس مستقر نسبيًا على لبنان مع إستمرار الإنخفاض بدرجات الحرارة لتصبح ما دون معدلاتها الموسمية بقليل، فيما يبقى إحتمال تساقط رذاذ أو مطر محلي قائمًا خاصة على الجبال الشمالية والمناطق الشرقية.



وفي التفاصيل:



الأحد:

١- الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٨ ساحلًا وبين ١٥ و٢٧ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محلي واحتمال خفيف لأمطار محلية خاصة شمالًا وشرقًا

٣- الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة



الإثنين: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محلي واحتمال خفيف لتساقط مطر محلي خاصة جبلًا، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٨ ساحلًا وبين ١٥ و٢٧ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



الثلاثاء: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محلي واحتمال خفيف لتساقط مطر محلي خاصة جبلًا، الحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا وبين ١٥ و٢٧ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س