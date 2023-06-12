إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع...

إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع...

يؤثر طقس مستقر على لبنان مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة وتستمر ما دون معدلاتها الموسمية بقليل، فيما يبقى إحتمالات تساقط رذاذ أو مطر محلي قائمًا خاصة على أقصى الجبال الشمالية والمناطق الشرقية.



وفي التفاصيل:



الإثنين:

١- الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٠ و٢٨ ساحلًا وبين ١٥ و٢٧ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو غائم جزئيًا مع تشكل ضباب وإحتمال خفيف لأمطار محلية شمالًا وشرقًا

٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة



الثلاثاء: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محلي وإحتمال خفيف لتساقط مطر محلي خاصة شمالًا وشرقًا وأقصى المناطق الجنوبية، الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا وبين ١٥ و٢٧ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



الأربعاء: قليل السحب، الحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا وبين ١٥ و٢٧ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س