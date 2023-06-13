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ماذا في تفاصيل الطقس؟

حال الطقس
2023-06-13 | 03:06
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ماذا في تفاصيل الطقس؟
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ماذا في تفاصيل الطقس؟

ماذا في تفاصيل الطقس؟

يؤثر طقس مستقر على لبنان مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة وتستمر ما دون معدلاتها الموسمية بقليل وما دون عتبة الثلاثين درجة نهارًا، على أن ترتفع وتصبح حارة قليلًا يوم السبت المقبل حسب آخر التوقعات.

من جهة أخرى، تيارات هوائية غربية تبقي الرطوبة عالية في طبقات الجو مما يؤدي إلى تشكل السحب والضباب جبلًا خاصة على الجبال المتوسطة. 

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:
١- الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٨ ساحلًا وبين ١٤ و٢٧ بقاعًا وبين ١٥ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو غائم جزئيًا مع تشكل ضباب خاصة في فترات بعد الظهر
٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الأربعاء: قليل السحب إلى غائم جزئيًا، الحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٨ ساحلًا وبين ١٤ و٢٧ بقاعًا وبين ١٥ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

الخميس: غائم جزئيًا، الحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ ساحلًا وبين ١٤ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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