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طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
حال الطقس
2023-06-14 | 00:25
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طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
يسيطر على لبنان طقس رطب ومعتدل، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تستمر ما دون معدلاتها الموسمية بقليل، وما دون عتبة الثلاثين درجة نهاراً على أن ترتفع وتصبح حارة قليلاً يوم السبت المقبل.
من جهة أخرى تيارات هوائية غربية تُبقي الرطوبة عالية في طبقات الجو، مما يؤدي الى تشّكل السحب والضباب جبلاً خاصة على الجبال المتوسطة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء :
١- الحرارة : مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٤ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خاصة في فترات بعد الظهر
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر : متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
الخميس :
مشمس الى غائم جزئياً والحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٧ ساحلا وبين ١٤ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س
الجمعة :
مشمس الى غائم جزئياً والحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٤ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س
*
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