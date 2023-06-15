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طقس مستقر يرافقنا ... هل تنخفض درجات الحرارة؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-06-15 | 01:14
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طقس مستقر يرافقنا ... هل تنخفض درجات الحرارة؟
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طقس مستقر يرافقنا ... هل تنخفض درجات الحرارة؟
يؤثر على لبنان طقس رطب ومعتدل، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية وتحت عتبة الثلاثين درجة نهاراً، على أن ترتفع وتصبح حارة قليلاً يوم السبت المقبل قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ يومي الاحد والاثنين مع أجواء متقلبة واحتمال امطار محلية خفيفة.

من جهة أخرى، تؤدي تيارات هوائية غربية الى تدفّق رطوبة عالية في طبقات الجو ما يحفّز تشكّل السحب والضباب جبلاً ، خصوصا على الجبال المنخفضة المتوسطة، فيما يكون الجو قليل السحب.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة: مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٤ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خاصة في فترات بعد الظهر
- الرياح: الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١  hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس مشمس الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٤ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س.

السبت: طقس قليل السحب وحار قليلا نهاراً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٥كم/س.
 
 
 
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طقس لبنان

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