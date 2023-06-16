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طقس اليوم واليومين المقبلين
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-06-16 | 02:28
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طقس اليوم واليومين المقبلين
يؤثّر طقس رطب ومعتدل على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم ودون معدلاتها الموسمية وتحت عتبة الثلاثين درجة نهاراً، على أن ترتفع وتصبح حارة قليلاً يوم غد السبت لتنخفض بشكل ملحوظ يومي الاحد والاثنين مع أجواء متقلبة واحتمال امطار محلية غير شمالة وخفيفة. من جهة أخرى تيارات هوائية غربية تؤدي الى تدفّق رطوبة كثيفة في طبقات الجو مما يؤدي الى تشكل السحب والضباب جبلاً خاصة على الجبال المنخفضة المتوسطة فيما الجو يكون قليل السحب كلما توجهنا نحو شرق البلاد.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة : مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٤ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر
- الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خاصة في فترات بعد الظهر
- الرياح: الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١hpa
- الرؤية : جيدة
- حال البحر : متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة▪
طقس اليومين المقبلين:
السبت : قليل السحب وحار قليلا نهاراً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا 💨 وسرعتها بين ٣٠ و ٦٥كم/س.
الأحد : غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خفيفة خاصة صباحاً والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٤ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س.
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
اليوم
واليومين
المقبلين
طقس مستقر يرافقنا ... هل تنخفض درجات الحرارة؟
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