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الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد

حال الطقس
2023-06-17 | 01:03
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الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد
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الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد

الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد

الطقس حار قليلًا اليوم مع إرتفاع الحرارة لتتخطى عتبة الثلاثين درجة بقليل. ويتأثر لبنان غدًا وبعد غد بطقس رطب معتدل ومتقلب بين الصحو وإحتمال أمطار خفيفة محلية غير شاملة مع إنخفاض الحرارة بشكل ملحوظ وعودة التيارات الهوائية والغربية التي تؤدي إلى تدفق رطوبة كثيفة في طبقات الجو وتشكل السحب والضباب جبلًا.

وفي التفاصيل:

السبت:
١- الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٥ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو قليل السحب إجمالًا
٣- الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٥٠ و٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

▪️الأحد: غائم جزئيًا مع إحتمال أمطار محلية خفيفة خاصة صباحًا، الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ ساحلًا وبين ١٤ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

الإثنين: غائم جزئيًا مع إحتمال أمطار محلية، الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ ساحلًا وبين ١٤ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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