انخفاض ملحوظ للحرارة..

طقس اليوم واليومين المقبلين

يتحول الطقس اليوم الى رطب معتدل ومتقلب بين الصحو واحتمال امطار خفيفة محلية غير شاملة. وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ مع عودة التيارات الهوائية والغربية التي تؤدي الى تدفّق رطوبة كثيفة في طبقات الجو وتشكل السحب والضباب جبلاً.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة: تنخفض بشكل ملحوظ نسبياً وتتراوح بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٤ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر.

- الجو: غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خفيفة.

- الرياح: الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة جبلاً وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.

- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪.

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa.

- الرؤية: جيدة.

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: غائم جزئياً مع احتمال خفيف لامطار محلية والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٤ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.



الثلاثاء : غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٤ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.