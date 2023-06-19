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طقس رطب ومعتدل يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-06-19 | 03:34
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طقس رطب ومعتدل يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل
اليكم التفاصيل
ما زال طقس رطب ومعتدل يؤثر على لبنان اليوم وفي اليومين المقبلين مع استمرار الحرارة ما دون معدلاتها الموسمية فيما يستمر تدفق التيارات الهوائية الغربية الرطبة مما يؤدي الى ارتفاع الرطوبة بكثافة في طبقات الجو وتشكل السحب والضباب جبلاً مع احتمال مطر خفيف أو رذاذ اليوم.
تفاصيل طقس اليوم الاثنين
:
١- الحرارة: مستقرة نسبياً وتتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ١٤ و٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و٢٢ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خفيفة او رذاذ
٣- الرياح: الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصاً جبلاً وشمالا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
طقس اليومين المقبلين
:
-
الثلاثاء
: غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ١٤ و٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
-
الاربعاء
: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف جبلاً والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح بين ٢٠ و٢٧ ساحلا وبين ١٤ و٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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