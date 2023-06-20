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طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..

حال الطقس
2023-06-20 | 00:48
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طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
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طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..

يسيطر على لبنان طقس رطب ومعتدل اليوم وغداً مع استمرار الحرارة ما دون معدلاتها الموسمية، فيما يستمر تدفق التيارات الهوائية الغربية الرطبة وهذا يؤدي الى تكاثف الرطوبة في طبقات الجو وتشكل السحب والضباب جبلاً.


اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الثلاثاء :
١- الحرارة: مستقرة تتراوح على الشكل التالي : بين ١٩ و ٢٧ ساحلا وبين ١٤ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم جزئياً مع تشكل الضباب
٣- الرياح: غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢  hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الاربعاء : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٧ ساحلا وبين ١٤ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الخميس : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٤ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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