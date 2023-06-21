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درجات الحرارة ترتفع آخر الاسبوع...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-06-21 | 01:52
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درجات الحرارة ترتفع آخر الاسبوع...
طقس اليوم واليومين المقبلين
يؤثّر طقس معتدل على لبنان اليوم مع تشكل السحب والضباب الخفيف جبالاً. ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة اواخر الاسبوع فينا تتحول الأجواء قليلة السحب.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة: مستقرة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٤ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر.
- الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب الخفيف جبلاً.
- الرياح: الرياح غربية ضعيفة.
وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa.
- الرؤية: جيدة.
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس: قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٤ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
الجمعة: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
*
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طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
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