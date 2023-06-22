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طقس صيفيّ..وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2023-06-22 | 00:42
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طقس صيفيّ..وارتفاع بدرجات الحرارة
يسيطر على لبنان طقس صيفي على ان ترتفع درجات الحرارة تدريجياً في الايام المقبلة لتقترب من معدلاتها الموسمية فيما الأجواء تكون قليلة السحب.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
-الخميس :
١- الحرارة: مستقرة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: قليل السحب مع تشكل الضباب الخفيف جبلاً بعد الظهر
٣- الرياح: الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
-الجمعة :
قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٢٩ ساحلا وبين ١٥ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
-السبت :
قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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درجات الحرارة ترتفع آخر الاسبوع...
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