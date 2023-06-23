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طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان...
حال الطقس
2023-06-23 | 00:55
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طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان...
طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان...
طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة على أن ترتفع درجات الحرارة بشكل محدود لتقترب من معدلاتها الموسمية فيما الأجواء تكون قليلة السحب ولا توقعات لكتل حارة في المدى المنظور.
وفي التفاصيل...
الجمعة:
١- الحرارة مستقرة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٤ و٢٨ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو قليل السحب
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
السبت: قليل السحب، الحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٥ و٣٠ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
الأحد: قليل السحب، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٥ و٣٠ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
*
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LBCI Lebanon News
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الطقس
لبنان
طقس صيفيّ..وارتفاع بدرجات الحرارة
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