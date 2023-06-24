طقس صيفي يؤثر على لبنان.. هل ترتفع درجات الحرارة؟

تفاصيل طقس اليوم السبت

طقس اليومين المقبلين

الأحد

الاثنين

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة على أن ترتفع درجات الحرارة بشكل قليل وتتراوح حول معدلاتها الموسمية فيما الأجواء تكون قليلة السحب ولا توقعات لكتل حارة في المدى المنظور.١- الحرارة: مستقرة وتتراوح بين ٢٢ و٢٩ ساحلا وبين ١٤ و٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ على الـ ١٠٠٠متر٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و٧٥٪٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa٦- الرؤية: جيدة٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٠ بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.: قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح ين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٠ بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.