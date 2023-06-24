الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس صيفي يؤثر على لبنان.. هل ترتفع درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-06-24 | 01:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
طقس صيفي يؤثر على لبنان.. هل ترتفع درجات الحرارة؟
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة على أن ترتفع درجات الحرارة بشكل قليل وتتراوح حول معدلاتها الموسمية فيما الأجواء تكون قليلة السحب ولا توقعات لكتل حارة في المدى المنظور.
تفاصيل طقس اليوم السبت
:
١- الحرارة: مستقرة وتتراوح بين ٢٢ و٢٩ ساحلا وبين ١٤ و٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و٧٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
طقس اليومين المقبلين
:
-
الأحد
: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٠ بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
-
الاثنين
: قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح ين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٠ بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
طقس
لبنان
LBCI
طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:04
البستاني للـLBCI: سيكون للودريان زيارة ثانية قريبًا وعلى الحل أن يكون "لبناني-لبناني"
أخبار لبنان
04:04
البستاني للـLBCI: سيكون للودريان زيارة ثانية قريبًا وعلى الحل أن يكون "لبناني-لبناني"
0
حال الطقس
2023-06-23
طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان...
حال الطقس
2023-06-23
طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان...
0
حال الطقس
2023-06-20
طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
حال الطقس
2023-06-20
طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
0
سيدات الملاعب
2023-06-19
لاعبة كرة السلة اللبنانية عيدا باخوس تكشف للـLBCI... هذا ما يتطلبه الأمر للوصول إلى البراعة! (فيديو)
سيدات الملاعب
2023-06-19
لاعبة كرة السلة اللبنانية عيدا باخوس تكشف للـLBCI... هذا ما يتطلبه الأمر للوصول إلى البراعة! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-06-23
طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان...
حال الطقس
2023-06-23
طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان...
0
حال الطقس
2023-06-22
طقس صيفيّ..وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2023-06-22
طقس صيفيّ..وارتفاع بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2023-06-21
درجات الحرارة ترتفع آخر الاسبوع...
حال الطقس
2023-06-21
درجات الحرارة ترتفع آخر الاسبوع...
0
حال الطقس
2023-06-20
طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
حال الطقس
2023-06-20
طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
09:36
بعد توقف 3 سنوات... مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي يعود بقوة! (فيديو)
فنّ
09:36
بعد توقف 3 سنوات... مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي يعود بقوة! (فيديو)
0
منوعات
04:17
"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟
منوعات
04:17
"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟
0
أمن وقضاء
2023-06-08
غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
2023-06-08
غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
أخبار دولية
07:09
الشركة المشغِلة لغواصةِ التيتانيك: انفجارٍ داخليٍّ كارثيٍ أودى برُكابِها الخمسة
أخبار دولية
07:09
الشركة المشغِلة لغواصةِ التيتانيك: انفجارٍ داخليٍّ كارثيٍ أودى برُكابِها الخمسة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قلب جونية يتحوّل مرة جديدة إلى قلب نابض بالحياة والسهرِ والفرح
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قلب جونية يتحوّل مرة جديدة إلى قلب نابض بالحياة والسهرِ والفرح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أهلا بهالطلة من ارز جاج الى لحفد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أهلا بهالطلة من ارز جاج الى لحفد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خطوة جديدة باتجاه تصدير لبناني آمن
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خطوة جديدة باتجاه تصدير لبناني آمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لقاءات لافتة على أجندة لو دريان
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لقاءات لافتة على أجندة لو دريان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ماذا في لقاءات لودريان المسائية؟ وماذا عن نشاط صباح غد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ماذا في لقاءات لودريان المسائية؟ وماذا عن نشاط صباح غد؟
0
أخبار دولية
13:17
أجندة وزير الخارجية الايرانية لهذا الاسبوع كانت full: فما هي نتائجها؟
أخبار دولية
13:17
أجندة وزير الخارجية الايرانية لهذا الاسبوع كانت full: فما هي نتائجها؟
0
أخبار دولية
13:16
قمة باريس: مئة مليار دولار من صندوق النقد للدول الفقيرة لمساعدتها تنمويًا
أخبار دولية
13:16
قمة باريس: مئة مليار دولار من صندوق النقد للدول الفقيرة لمساعدتها تنمويًا
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2023
0
رياضة
13:15
لبنان يلمع على صعيد الادارة في الاتحاد الدولي لكرة السلة
رياضة
13:15
لبنان يلمع على صعيد الادارة في الاتحاد الدولي لكرة السلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:05
الموت يُفجع زينة مكي
فنّ
08:05
الموت يُفجع زينة مكي
2
أخبار لبنان
06:50
الصليب الأحمر اللبناني يطلب من اللبنانيين الصلاة على نية جورج كتانة
أخبار لبنان
06:50
الصليب الأحمر اللبناني يطلب من اللبنانيين الصلاة على نية جورج كتانة
3
فنّ
08:11
غياب جورجينا رزق عن صور وليد توفيق العائليّة يثير التساؤلات
فنّ
08:11
غياب جورجينا رزق عن صور وليد توفيق العائليّة يثير التساؤلات
4
منوعات
05:05
إبن الـ19 عاماً إنضم إلى رحلة الغواصة لإرضاء والده في عيد الأب وعمته تؤكد: أشعر وكأنني عالقة في فيلم سيء!
منوعات
05:05
إبن الـ19 عاماً إنضم إلى رحلة الغواصة لإرضاء والده في عيد الأب وعمته تؤكد: أشعر وكأنني عالقة في فيلم سيء!
5
فنّ
07:56
وائل كفوري ينشر فيديو لابنته للمرّة الأولى!
فنّ
07:56
وائل كفوري ينشر فيديو لابنته للمرّة الأولى!
6
منوعات
04:17
"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟
منوعات
04:17
"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟
7
فنّ
08:01
تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ450 دينار وتذكرة نداء شرارة بـ15 دينار.. والأخيرة توضح!
فنّ
08:01
تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ450 دينار وتذكرة نداء شرارة بـ15 دينار.. والأخيرة توضح!
8
خبر كاذب
05:02
توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية
خبر كاذب
05:02
توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More