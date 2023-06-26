طقس صيفي يؤثر على لبنان.. هل تنخفض درجات الحرارة؟

تفاصيل طقس اليوم الاثنين

طقس اليومين المقبلين

الثلاثاء

الاربعاء

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة على أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم فيما الأجواء تكون قليلة السحب في الايام المقبلة مع تشكل ضباب خفيف جبلاً ولا توقعات لكتل حارة في المدى المنظور.١- الحرارة: مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٢٩ ساحلا وبين ١٤ و٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا بين ٥٠ و٧٥٪٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa٦- الرؤية: جيدة٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٢٩ ساحلا وبين ١٥ و٣٠ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.: قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٢٩ ساحلا وبين ١٥ و٣٠ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.