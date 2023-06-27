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استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-06-27 | 00:41
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استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
طقس صيفي يؤثر على لبنان
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة، فيما الأجواء تكون قليلة السحب في الأيام المقبلة مع تشكل ضباب خفيف جبلاً. ويذكر ألا توقعات لكتل حارة في المدى المنظور.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة: مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر.
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و٧٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس قليل السحب الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٢٩ درجة ساحلا، وبين ١٥ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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