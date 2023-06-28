طقس صيفي معتاد..واستقرار بدرجات الحرارة

يسيطر على لبنان طقس صيفي معتاد اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة مع تشكل سحب وضباب خفيف جبلاً، وما من كتل حارة في المدى المنظور.١- الحرارة: مستقرة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: الرياح جنوبية غربية ضعيفةوسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٧٥٪٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa٦- الرؤية: جيدة٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجةقليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/سقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س