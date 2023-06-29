إستقرار نسبي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

إستقرار نسبي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة فيما الأجواء تكون مشمسة مع ظهور بعض السحب نهارًا وتشكل ضباب خفيف إجمالًا على الجبال المنخفضة خاصة والمتوسطة الإرتفاع أحيانًا.



وفي التفاصيل:



الخميس:

١- الحرارة مستقرة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٠ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب جبلًا

٣- الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٥٠ و٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة



الجمعة: قليل السحب إلى غائم جزئيًا، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٥ و٣٠ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



السبت: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٥ و٣٠ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س