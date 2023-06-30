استقرار نسبي بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

تفاصيل طقس اليوم الجمعة

طقس اليومين المقبلين

السبت

الاحد

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة فيما الأجواء تكون مشمسة مع ظهور بعض السحب نهاراً وتشكل ضباب خفيف اجمالا على الجبال المنخفضة خصوصاً ومتوسطة الارتفاع احياناً.١- الحرارة: مستقرة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٤ و٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر.٢- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف جبلاً٣- الرياح: الرياح غربية ضعيفةوسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa٦- الرؤية: جيدة٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة: قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٠ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.