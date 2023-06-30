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استقرار نسبي بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

حال الطقس
2023-06-30 | 04:14
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استقرار نسبي بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
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استقرار نسبي بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة فيما الأجواء تكون مشمسة مع ظهور بعض السحب نهاراً وتشكل ضباب خفيف اجمالا على الجبال المنخفضة خصوصاً ومتوسطة الارتفاع احياناً. 

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة: مستقرة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٤ و٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر.
٢- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف جبلاً
٣- الرياح: الرياح غربية ضعيفة
 وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠  hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

طقس اليومين المقبلين:

- السبت: قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

- الاحد: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٠ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
 
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