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طقس صيفي واستقرار بدرجات الحرارة..

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-07-02 | 01:12
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طقس صيفي واستقرار بدرجات الحرارة..

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين

يؤثّر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة التي ترتفع الثلاثاء، فيما الأجواء تكون قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف اجمالا على الجبال المنخفضة خاصة والمتوسطة الارتفاع احيانًا. 

طقس اليوم قليل السحب.. تفاصيله:

- الحرارة: مستقرة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو: قليل السحب
- الرياح: الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١  hpa
- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين: 

الاثنين: قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

الثلاثاء: قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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