طقس صيفي معتاد وضباب خفيف

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة فيما الأجواء تكون قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف اجمالا على الجبال المنخفضة خاصة والمتوسطة الارتفاع احياناً .

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

▪ الثلاثاء :

١- الحرارة: ترتفع تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: الرياح غربية ضعيفة

وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

▪ الاربعاء : قليل السحب والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

▪ الخميس : قليل السحب مع تشكل ضباب محلي والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س