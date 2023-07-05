طقس صيفي ومشمس يرافقنا... هل تنخفض درجات الحرارة؟

الخميس

الجمعة

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد يستمر حتى الايام المقبلة، يترافق مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة فيما الأجواء تكون مشمشة مع تشكل السحب تدريجياً نهاراً وضباب على الجبال المنخفضة.- الحرارة: تنخفض تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر- الجو: مشمس تتكدس السحب بعد الظهر- الرياح: الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa٦- الرؤية : جيدة٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.: مشمس مع تشكل السحب نهاراً والضباب المحلي والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س: مشمس مع تشكل السحب نهاراً والضباب المحلي والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.