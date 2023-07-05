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طقس صيفي ومشمس يرافقنا... هل تنخفض درجات الحرارة؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-07-05 | 01:35
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طقس صيفي ومشمس يرافقنا... هل تنخفض درجات الحرارة؟
طقس صيفي ومشمس يرافقنا...
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد يستمر حتى الايام المقبلة، يترافق مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة فيما الأجواء تكون مشمشة مع تشكل السحب تدريجياً نهاراً وضباب على الجبال المنخفضة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة: تنخفض تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو: مشمس تتكدس السحب بعد الظهر
- الرياح: الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس
: مشمس مع تشكل السحب نهاراً والضباب المحلي والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
الجمعة
: مشمس مع تشكل السحب نهاراً والضباب المحلي والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
*
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طقس صيفي
درجات الحرارة
طقس صيفي معتاد وضباب خفيف
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