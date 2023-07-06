طقس صيفي معتاد... هذه التفاصيل

طقسطقس صيفي معتاد... هذه التفاصيل

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة، فيما الأجواء تكون مشمشة إلى غائمة جزئيًا مع تشكل السحب تدريجيًا نهارًا والضباب على الجبال المنخفضة خاصة.



وفي التفاصيل:



الخميس:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٢٩ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو مشمس إلى غائم جزئيًا

٣- الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة



الجمعة: مشمس مع تشكل السحب نهارًا والضباب المحلي، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٧ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



السبت: مشمس مع تشكل السحب نهارًا والضباب المحلي، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٧ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س