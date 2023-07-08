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إليكم طقس نهاية الأسبوع...
حال الطقس
2023-07-08 | 01:40
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إليكم طقس نهاية الأسبوع...
إليكم طقس نهاية الأسبوع...
يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم ولغاية الثلاثاء المقبل مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة فيما الأجواء تكون مشمشة مع تشكل السحب تدريجيًا نهارًا فوق الساحل والمناطق المحيطة بها وضباب على الجبال المنخفضة خاصة. وموجة حر متوقعة تبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر عدة أيام.
وفي التفاصيل:
السبت:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب
٣- الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة
الأحد: مشمس مع تشكل السحب نهارًا والضباب المحلي، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٥ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
الإثنين: مشمس مع تشكل السحب نهارًا والضباب المحلي، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٧ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
*
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