الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-07-11 | 01:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد حار قليلاً، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.
ومن المتوقع أن تبدأ موجة حر متوسطة الفعالية يوم غد الاربعاء مصدرها الخليج العربي، وبالتالي سترتفع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية ولقترب من عتبة الأربعين درجة بقاعاً.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة : تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو: قليل السحب
- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٤٥ و ٧٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الرؤية : جيدة
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء
: مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و ٣٤ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
الخميس
: مشمس والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ١٧ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
طقس
موجة حر
درجات الحرارة
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
حال الطقس
2023-07-07
موجة حر متوقعة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2023-07-07
موجة حر متوقعة... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2023-07-05
طقس صيفي ومشمس يرافقنا... هل تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-07-05
طقس صيفي ومشمس يرافقنا... هل تنخفض درجات الحرارة؟
0
حال الطقس
2023-07-03
درجات الحرارة ترتفع غدا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-03
درجات الحرارة ترتفع غدا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
حال الطقس
2023-07-09
موجة حر متوقعة أن تبدأ يوم الاربعاء
حال الطقس
2023-07-09
موجة حر متوقعة أن تبدأ يوم الاربعاء
0
حال الطقس
2023-07-08
إليكم طقس نهاية الأسبوع...
حال الطقس
2023-07-08
إليكم طقس نهاية الأسبوع...
0
حال الطقس
2023-07-07
موجة حر متوقعة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2023-07-07
موجة حر متوقعة... هذه تفاصيل الطقس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:05
الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولاراً أميركياً شهرياً في تلفزيون لبنان!
فنّ
06:05
الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولاراً أميركياً شهرياً في تلفزيون لبنان!
0
أخبار دولية
10:56
اتفاق بين توتال إنرجيز الفرنسية والعراق... ماذا يتضمّن؟
أخبار دولية
10:56
اتفاق بين توتال إنرجيز الفرنسية والعراق... ماذا يتضمّن؟
0
أخبار دولية
16:09
ستولتنبرغ: إردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
16:09
ستولتنبرغ: إردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
0
منوعات
2023-07-05
جريمة تهز البرازيل... العثور على جثة لاعب كرة قدم مقطوعة الرأس في أحد الأنهار!
منوعات
2023-07-05
جريمة تهز البرازيل... العثور على جثة لاعب كرة قدم مقطوعة الرأس في أحد الأنهار!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لماذا دول الخليج العربي في روسيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لماذا دول الخليج العربي في روسيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوم الاول للامتحانات الرسمية.. تقنيا جيدة لكن تربويا سُجلت اعتراضات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوم الاول للامتحانات الرسمية.. تقنيا جيدة لكن تربويا سُجلت اعتراضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
13:40
أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات وحذر من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني
أخبار لبنان
13:40
أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات وحذر من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل من تعيينات جديدة في مجلس الوزراء في ظل رفض حزب الله والتيار الوطني الحر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل من تعيينات جديدة في مجلس الوزراء في ظل رفض حزب الله والتيار الوطني الحر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل من حل لأزمة الفراغ في المركزي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل من حل لأزمة الفراغ في المركزي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز أطلق مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة التي تنطلق في ٢٥ آب المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز أطلق مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة التي تنطلق في ٢٥ آب المقبل
0
امن وقضاء
13:28
الوضع جنوباً ينتظر انتهاء الوساطات.. فهل نكون أمام معادلة: مزارع شبعا مقابل الغجر؟
امن وقضاء
13:28
الوضع جنوباً ينتظر انتهاء الوساطات.. فهل نكون أمام معادلة: مزارع شبعا مقابل الغجر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:30
بموجب قرار قضائي جديد: "من حق زياد برجي أداء و نشر اغنية "وبطير""؟!
فنّ
10:30
بموجب قرار قضائي جديد: "من حق زياد برجي أداء و نشر اغنية "وبطير""؟!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
3
فنّ
06:05
الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولاراً أميركياً شهرياً في تلفزيون لبنان!
فنّ
06:05
الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولاراً أميركياً شهرياً في تلفزيون لبنان!
4
أخبار لبنان
02:55
مصلحة تسجيل السيارات تعتذر عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة
أخبار لبنان
02:55
مصلحة تسجيل السيارات تعتذر عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة
5
منوعات
10:27
"قطعنا لحمها وحولناه إلى لحمة كباب"... إبنة الـ13 عاماً ضحية جريمة جنسية مروّعة والحكاية بدأت بأكياس "شيبس"!
منوعات
10:27
"قطعنا لحمها وحولناه إلى لحمة كباب"... إبنة الـ13 عاماً ضحية جريمة جنسية مروّعة والحكاية بدأت بأكياس "شيبس"!
6
منوعات
10:10
في هذه الدولة العربية... سيّدة تقتل ابن زوجها بسبب 5 دولارات!
منوعات
10:10
في هذه الدولة العربية... سيّدة تقتل ابن زوجها بسبب 5 دولارات!
7
امن وقضاء
14:46
قرار للقاضية جويل أبو حيدر بإقفال حضانة GARDEREVE بعد تعنيف أطفال داخلها
امن وقضاء
14:46
قرار للقاضية جويل أبو حيدر بإقفال حضانة GARDEREVE بعد تعنيف أطفال داخلها
8
امن وقضاء
16:33
إقفال حضانة Garderêve بالشمع الأحمر
امن وقضاء
16:33
إقفال حضانة Garderêve بالشمع الأحمر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More