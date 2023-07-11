موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد حار قليلاً، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.



ومن المتوقع أن تبدأ موجة حر متوسطة الفعالية يوم غد الاربعاء مصدرها الخليج العربي، وبالتالي سترتفع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية ولقترب من عتبة الأربعين درجة بقاعاً.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة : تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر

- الجو: قليل السحب

- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٤٥ و ٧٠ ٪

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الرؤية : جيدة

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء : مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و ٣٤ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س



الخميس : مشمس والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ١٧ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.