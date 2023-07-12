موجة حر تنتظرنا.. اليكم التفاصيل

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

من المتوقع أن تبدأ موجة حر متوسطة الفعالية اليوم الاربعاء وتستمر لعدة أيام مصدرها الخليج العربي نتيجة تعاظم نشاط المنخفض الهندي وانخفاض قيم الضغط فيه والذي يستقطب الرياح الحارة نحو منطقتنا وبالتالي سترتفع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها وتقترب من عتبة الأربعين درجة بقاعاً (اوسط وشمالي).



تفاصيل طقس اليوم الاربعاء :



١- الحرارة: تتراوح بين ٢٥ و٣٤ ساحلا وبين ١٥ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٣٠ و٦٥٪

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

طقس اليومين المقبلين :