الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موجة حر تنتظرنا.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-07-12 | 01:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
موجة حر تنتظرنا.. اليكم التفاصيل
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
من المتوقع أن تبدأ موجة حر متوسطة الفعالية اليوم الاربعاء وتستمر لعدة أيام مصدرها الخليج العربي نتيجة تعاظم نشاط المنخفض الهندي وانخفاض قيم الضغط فيه والذي يستقطب الرياح الحارة نحو منطقتنا وبالتالي سترتفع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها وتقترب من عتبة الأربعين درجة بقاعاً (اوسط وشمالي).
تفاصيل طقس اليوم الاربعاء
:
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٥ و٣٤ ساحلا وبين ١٥ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٣٠ و٦٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة
طقس اليومين المقبلين
:
-
الخميس
: مشمس والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ٢٦ و٣٤ ساحلا وبين ١٧ و٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و٣٢ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
-
الجمعة
: مشمس والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ٢٦ و٣٥ ساحلا وبين ١٨ و٣٩ بقاعاً وبين ٢١ و٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
طقس
لبنان
موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
حال الطقس
2023-07-03
درجات الحرارة ترتفع غدا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-03
درجات الحرارة ترتفع غدا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
حال الطقس
2023-07-01
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-01
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
حال الطقس
2023-06-27
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-06-27
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-07-11
موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
2023-07-11
موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
0
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
حال الطقس
2023-07-09
موجة حر متوقعة أن تبدأ يوم الاربعاء
حال الطقس
2023-07-09
موجة حر متوقعة أن تبدأ يوم الاربعاء
0
حال الطقس
2023-07-08
إليكم طقس نهاية الأسبوع...
حال الطقس
2023-07-08
إليكم طقس نهاية الأسبوع...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-06-30
ممثل متهم بجرم تنزيل مئات صور استغلال أطفال وتبادلها عبر إنستغرام!
فنّ
2023-06-30
ممثل متهم بجرم تنزيل مئات صور استغلال أطفال وتبادلها عبر إنستغرام!
0
أخبار دولية
2023-02-09
مجموعة فاغنر المسلّحة تعلن توقفها عن تجنيد معتقلين في السجون الروسية للقتال في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-02-09
مجموعة فاغنر المسلّحة تعلن توقفها عن تجنيد معتقلين في السجون الروسية للقتال في أوكرانيا
0
منوعات
2023-01-30
رجل يزيّف خبر وفاته... أراد معرفة من سيحضر جنازته!
منوعات
2023-01-30
رجل يزيّف خبر وفاته... أراد معرفة من سيحضر جنازته!
0
أخبار دولية
2023-06-28
اتصال هاتفي نادر بين رئيس الوزراء الأرميني والرئيس التركي
أخبار دولية
2023-06-28
اتصال هاتفي نادر بين رئيس الوزراء الأرميني والرئيس التركي
بالفيديو
d-none hideMe
0
السياحة في لبنان
13:55
بيوت الضيافة تشهد نمواً وتميزاً وإقبالاً
السياحة في لبنان
13:55
بيوت الضيافة تشهد نمواً وتميزاً وإقبالاً
0
السياحة في لبنان
13:41
أهلا بهالطلة من مار شعيا وبعبدات!
السياحة في لبنان
13:41
أهلا بهالطلة من مار شعيا وبعبدات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
هل من شروط للنائب الأول لحاكم المركزي لقبول المهمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
هل من شروط للنائب الأول لحاكم المركزي لقبول المهمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الحرارة الى ارتفاع مستمر.. ما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الحرارة الى ارتفاع مستمر.. ما السبب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الراعي حسمها: لا تعيينات في غياب رئيس للجمهورية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الراعي حسمها: لا تعيينات في غياب رئيس للجمهورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هل من أساليب أو نصائح تمكننا من التأكد من سلامة أطفالنا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هل من أساليب أو نصائح تمكننا من التأكد من سلامة أطفالنا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في حضانة التعنيف.. وحش بجسد إمرأة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في حضانة التعنيف.. وحش بجسد إمرأة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شبكة "أمان" توقف دفع المساعدات المالية لـ75 ألف عائلة مستفيدة نهاية الشهر الحالي
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شبكة "أمان" توقف دفع المساعدات المالية لـ75 ألف عائلة مستفيدة نهاية الشهر الحالي
0
امن وقضاء
13:17
تحركات القاضية غادة عون تحت المجهر مرة جديدة
امن وقضاء
13:17
تحركات القاضية غادة عون تحت المجهر مرة جديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:55
مصدر ديبلوماسي سعودي للـLBCI: لا صحة لما يُحكى عن مبادرة مدعومة سعوديا لتكوين كتلة نيابية سنية ولا صحة لتكليف أي شخص بمبادرات سعودية فبوجود سفير المملكة لا حاجة لأي وسيط
خبر عاجل
15:55
مصدر ديبلوماسي سعودي للـLBCI: لا صحة لما يُحكى عن مبادرة مدعومة سعوديا لتكوين كتلة نيابية سنية ولا صحة لتكليف أي شخص بمبادرات سعودية فبوجود سفير المملكة لا حاجة لأي وسيط
2
فنّ
04:49
نانسي عجرم تطالب بحماية أطفال الحضانة في لبنان: "من قلب إم شافت اولادها بهالفيديو"
فنّ
04:49
نانسي عجرم تطالب بحماية أطفال الحضانة في لبنان: "من قلب إم شافت اولادها بهالفيديو"
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في حضانة التعنيف.. وحش بجسد إمرأة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في حضانة التعنيف.. وحش بجسد إمرأة
4
فنّ
04:52
كارلا حداد تثور غضباً بعد فيديو الحضانة: "احبسوا بنت الحرام"
فنّ
04:52
كارلا حداد تثور غضباً بعد فيديو الحضانة: "احبسوا بنت الحرام"
5
فنّ
2023-07-11
فيفي عبده على فراش المرض: "ربّنا ينتقم منكم".. هل وقعت ضحية السحر الأسود؟
فنّ
2023-07-11
فيفي عبده على فراش المرض: "ربّنا ينتقم منكم".. هل وقعت ضحية السحر الأسود؟
6
امن وقضاء
05:27
قرار لمحافظ بيروت بتعديل تعرفة الـ Valets Parking ضمن نطاق مدينة بيروت
امن وقضاء
05:27
قرار لمحافظ بيروت بتعديل تعرفة الـ Valets Parking ضمن نطاق مدينة بيروت
7
أخبار لبنان
12:39
ديما صادق: سأستأنف
أخبار لبنان
12:39
ديما صادق: سأستأنف
8
أمن وقضاء
08:44
دخل منزل إحدى السيّدات في عين سعادة وسرق منه أغراضًا باهظة الثّمن وفرّ هاربًا
أمن وقضاء
08:44
دخل منزل إحدى السيّدات في عين سعادة وسرق منه أغراضًا باهظة الثّمن وفرّ هاربًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More