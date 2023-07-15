موجة الحر مستمرّة ودرجات الحرارة قريبة من عتبة الاربعين

تضرب لبنان موجة حر نتيجة تدفق كتل حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، والتي ستستمر لعدة أيام، تترافق مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية.



وفي الايام المقبلة، سنشهد لانخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى قريبة من عتبة الأربعين درجة في بعض المناطق البقاعية (اوسط وشمالي)، فيما من المتوقع أن ترتقع الرطوبة السطحية ساحلا فيما تبقى منخفضة بقاعاً وفي المناطق الجبلية.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٥ ساحلا وبين ١٩ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجو: مشمس

- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الرؤية : جيدة

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد : مشمس والحرارة ونخفض قليلاً فيما ترتفع الرطوبة السطحية وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س



الاثنين : مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.