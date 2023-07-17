الطقس الحار مستمر... وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

الثلاثاء

الاربعاء

يستمرّ الطقس الحار والرطب ساحلا والجاف جبلاً وبقاعاً، يترافق مع انخفاض بدرجات حرارة لكنّها تبقى فوق معدلاتها الموسمية و ضمن عتبة الـ ٣٦ و38 درجة في بعض المناطق البقاعية، فيما الرطوبة السطحية تبقى مرتفعة ساحلا ما يزيد من الشعور بالحرّ، بينما تكون منخفضة في المناطق الاخرى.الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢١ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر- الجو: مشمس- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa- الرؤية: جيدة- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا 💨 وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.