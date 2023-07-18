كتل حارة جديدة تضرب لبنان الاسبوع المقبل.. ماذا عن الايام القليلة المقبلة؟

الاربعاء:

الخميس:

يستمر الطقس الحار والرطب، وترافقنا درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الجبلية، بينما تبقى ضمن عتبة ٣٦ و ٣٨ درجة في بعض المناطق البقاعية.أما الرطوبة السطحية فتبقى مرتفعة ساحلا نتيجة تيارات غربية، ما يزيد الشعور بالحرّ، بينما تكون الرطوبة منخفضة جبلا ومنخفضة جداً بقاعاً.وبحسب آخر التحديثات، فقد تضرب كتل حارة أخرى لبنان مطلع الاسبوع المقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة.- الحرارة : تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر- الجو : مشمس- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٦ hpa- الرؤية: جيدة- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا 💨 وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.