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ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-07-21 | 01:47
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ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ...
يؤثر على لبنان طقس صيفي حار، فيما الرطوبة السطحية ساحلا تبقى مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحار ، أما الرطوبة جبلا وبقاعا فتكون منخفضة.
وسيتأثر لبنان الاحد المقبل برياح استوائية حارة تترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة بحدود ٣-٤ درجات فوق معدلاتها الموسمية.
وفي تفاصيل طقس اليوم
:
- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجو : قليل السحب
- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الرؤية: جيدة
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين
:
السبت
: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
الأحد
: قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
*
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الاحد المقبل... ارتفاع الحرارة بحدود ٣-٤ درجات فوق المعدلات
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