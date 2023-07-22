الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..
حال الطقس
2023-07-22 | 02:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..
يسيطر على لبنان طقس صيفي حار، يترافق مع رطوبة سطحية عالية على السواحل، وهذا يزيد من الشعور بالحرّ.
من جهة أخرى يتأثر بها لبنان بدءاً من يوم غد الاحد بكتل حارة تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة بحدود ٤ -٥ درجات فوق المعدلات الموسمية وتستمر لغاية اواخر الشهر الجاري.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
السبت:
١- الحرارة : تتراوح بين ٢٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
الأحد :
قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
الاثنين :
قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
تأثير
حارّة
بدءًا
الأحد..
ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-07-17
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
خبر عاجل
2023-07-17
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
0
آخر الأخبار
2023-07-02
نسيب غبريل لـ"الأحد مع ماريو": السلطة النقديّة لا تزال المؤسسة المدنيّة الوحيدة في الدولة القادرة على اتخاذ القرارات وستستمر في ذلك ومصرف لبنان لا يدعي ان صيرفة حلّ دائم بل أقرّ انه حلّ موقت
آخر الأخبار
2023-07-02
نسيب غبريل لـ"الأحد مع ماريو": السلطة النقديّة لا تزال المؤسسة المدنيّة الوحيدة في الدولة القادرة على اتخاذ القرارات وستستمر في ذلك ومصرف لبنان لا يدعي ان صيرفة حلّ دائم بل أقرّ انه حلّ موقت
0
آخر الأخبار
2023-07-02
نقولا شماس لـ"الأحد مع ماريو": من الأخطاء الكبرى التي ارتُكبت التخلّف عن سداد اليوروبوند ثم الدعم وثم القبول بتسديد القروض الدولارية بالليرة اللبنانية وهذا ادّى الى خسارة ٢٩ مليار
آخر الأخبار
2023-07-02
نقولا شماس لـ"الأحد مع ماريو": من الأخطاء الكبرى التي ارتُكبت التخلّف عن سداد اليوروبوند ثم الدعم وثم القبول بتسديد القروض الدولارية بالليرة اللبنانية وهذا ادّى الى خسارة ٢٩ مليار
0
آخر الأخبار
2023-07-02
آلان حكيم لـ"الأحد مع ماريو": لا مجال لعدم اخذ ختم صندوق النقد الدولي على صعيد دولي ولكن نحن كلبنانيين يمكننا الخروج من الازمة عبر الأموال في الخارج والداخل ولكن يجب ان يكون هناك من يعمل في المقابل من اجل ذلك
آخر الأخبار
2023-07-02
آلان حكيم لـ"الأحد مع ماريو": لا مجال لعدم اخذ ختم صندوق النقد الدولي على صعيد دولي ولكن نحن كلبنانيين يمكننا الخروج من الازمة عبر الأموال في الخارج والداخل ولكن يجب ان يكون هناك من يعمل في المقابل من اجل ذلك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-07-21
ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ...
حال الطقس
2023-07-21
ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ...
0
أخبار لبنان
2023-07-20
الاحد المقبل... ارتفاع الحرارة بحدود ٣-٤ درجات فوق المعدلات
أخبار لبنان
2023-07-20
الاحد المقبل... ارتفاع الحرارة بحدود ٣-٤ درجات فوق المعدلات
0
حال الطقس
2023-07-19
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ...
حال الطقس
2023-07-19
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ...
0
حال الطقس
2023-07-18
كتل حارة جديدة تضرب لبنان الاسبوع المقبل.. ماذا عن الايام القليلة المقبلة؟
حال الطقس
2023-07-18
كتل حارة جديدة تضرب لبنان الاسبوع المقبل.. ماذا عن الايام القليلة المقبلة؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
10:02
"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله
فنّ
10:02
"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله
0
منوعات
02:36
انهار ضرباً عليها ثم خنقها... أب عراقي ينهي حياة ابنته بسبب ظهورها في "تيك توك"!
منوعات
02:36
انهار ضرباً عليها ثم خنقها... أب عراقي ينهي حياة ابنته بسبب ظهورها في "تيك توك"!
0
فنّ
02:07
نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "صاروا مع بعض"
فنّ
02:07
نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "صاروا مع بعض"
0
منوعات
2023-07-21
انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)
منوعات
2023-07-21
انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
02:35
فضل الله: لا نريد الذهاب الى فتن ولا إلى تهديد السلم الأهلي ولا المس بصيغة العيش الواحد المشترك
أخبار سياسية
02:35
فضل الله: لا نريد الذهاب الى فتن ولا إلى تهديد السلم الأهلي ولا المس بصيغة العيش الواحد المشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الملف اليمني يعود إلى الواجهة مجددًا... فهل من تصعيد مرتقب جديد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الملف اليمني يعود إلى الواجهة مجددًا... فهل من تصعيد مرتقب جديد؟
0
أخبار لبنان
13:56
توقيع إتفاقية لتأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط
أخبار لبنان
13:56
توقيع إتفاقية لتأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لمراقبة إستخدام المفرقعات النارية... تجنبوا الحرائق والأضرار
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لمراقبة إستخدام المفرقعات النارية... تجنبوا الحرائق والأضرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات بيت الدين بنسختها الأربعين تضيء الشوف مرة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات بيت الدين بنسختها الأربعين تضيء الشوف مرة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…
0
السياحة في لبنان
13:30
أهلا بهالطلة من مغامرات وخدمات العاقورة السياحية!
السياحة في لبنان
13:30
أهلا بهالطلة من مغامرات وخدمات العاقورة السياحية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:02
"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله
فنّ
10:02
"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله
2
فنّ
10:20
فرقة مياس تطلق الفيديو كليب الأول الخاص بها: حرّة! (فيديو)
فنّ
10:20
فرقة مياس تطلق الفيديو كليب الأول الخاص بها: حرّة! (فيديو)
3
منوعات
14:05
اغتصبها أثناء نومها وصوّر جريمته... وبعد اكتشاف الضحية للفيديو انتحرت!
منوعات
14:05
اغتصبها أثناء نومها وصوّر جريمته... وبعد اكتشاف الضحية للفيديو انتحرت!
4
خبر عاجل
09:10
توقيع اتفاقَي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام
خبر عاجل
09:10
توقيع اتفاقَي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام
5
حال الطقس
02:52
لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..
حال الطقس
02:52
لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..
6
فنّ
02:07
نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "صاروا مع بعض"
فنّ
02:07
نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "صاروا مع بعض"
7
منوعات
13:32
بعد حالة الذعر في برلين من "اللبؤة" الطليقة... الشرطة توقف البحث بخجل: الحيوان الطليق ليس لبؤة؟!
منوعات
13:32
بعد حالة الذعر في برلين من "اللبؤة" الطليقة... الشرطة توقف البحث بخجل: الحيوان الطليق ليس لبؤة؟!
8
صحف اليوم
00:32
في ملف الرئاسة... ضربة أميركية تسقط المبادرة الفرنسية (الديار)
صحف اليوم
00:32
في ملف الرئاسة... ضربة أميركية تسقط المبادرة الفرنسية (الديار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More