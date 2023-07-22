الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..

حال الطقس
2023-07-22 | 02:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار، يترافق مع رطوبة سطحية عالية على السواحل، وهذا يزيد من الشعور بالحرّ.

 من جهة أخرى يتأثر بها لبنان بدءاً من يوم غد الاحد بكتل حارة تؤدي الى ارتفاع  درجات الحرارة بحدود ٤ -٥ درجات فوق المعدلات الموسمية وتستمر لغاية اواخر الشهر الجاري.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

السبت:
١- الحرارة : تتراوح بين ٢٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو : قليل السحب 
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الأحد : قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

الاثنين : قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

تأثير

حارّة

بدءًا

الأحد..

ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-07-17

المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-02

نسيب غبريل لـ"الأحد مع ماريو": السلطة النقديّة لا تزال المؤسسة المدنيّة الوحيدة في الدولة القادرة على اتخاذ القرارات وستستمر في ذلك ومصرف لبنان لا يدعي ان صيرفة حلّ دائم بل أقرّ انه حلّ موقت

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-02

نقولا شماس لـ"الأحد مع ماريو": من الأخطاء الكبرى التي ارتُكبت التخلّف عن سداد اليوروبوند ثم الدعم وثم القبول بتسديد القروض الدولارية بالليرة اللبنانية وهذا ادّى الى خسارة ٢٩ مليار

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-02

آلان حكيم لـ"الأحد مع ماريو": لا مجال لعدم اخذ ختم صندوق النقد الدولي على صعيد دولي ولكن نحن كلبنانيين يمكننا الخروج من الازمة عبر الأموال في الخارج والداخل ولكن يجب ان يكون هناك من يعمل في المقابل من اجل ذلك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-07-21

ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ...

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-20

الاحد المقبل... ارتفاع الحرارة بحدود ٣-٤ درجات فوق المعدلات

LBCI
حال الطقس
2023-07-19

الحرارة الى ارتفاع اضافيّ...

LBCI
حال الطقس
2023-07-18

كتل حارة جديدة تضرب لبنان الاسبوع المقبل.. ماذا عن الايام القليلة المقبلة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:02

"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله

LBCI
منوعات
02:36

انهار ضرباً عليها ثم خنقها... أب عراقي ينهي حياة ابنته بسبب ظهورها في "تيك توك"!

LBCI
فنّ
02:07

نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "صاروا مع بعض"

LBCI
منوعات
2023-07-21

انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
02:35

فضل الله: لا نريد الذهاب الى فتن ولا إلى تهديد السلم الأهلي ولا المس بصيغة العيش الواحد المشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الملف اليمني يعود إلى الواجهة مجددًا... فهل من تصعيد مرتقب جديد؟

LBCI
أخبار لبنان
13:56

توقيع إتفاقية لتأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لمراقبة إستخدام المفرقعات النارية... تجنبوا الحرائق والأضرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجانات بيت الدين بنسختها الأربعين تضيء الشوف مرة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…

LBCI
السياحة في لبنان
13:30

أهلا بهالطلة من مغامرات وخدمات العاقورة السياحية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:02

"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله

LBCI
فنّ
10:20

فرقة مياس تطلق الفيديو كليب الأول الخاص بها: حرّة! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:05

اغتصبها أثناء نومها وصوّر جريمته... وبعد اكتشاف الضحية للفيديو انتحرت!

LBCI
خبر عاجل
09:10

توقيع اتفاقَي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام

LBCI
حال الطقس
02:52

لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..

LBCI
فنّ
02:07

نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "صاروا مع بعض"

LBCI
منوعات
13:32

بعد حالة الذعر في برلين من "اللبؤة" الطليقة... الشرطة توقف البحث بخجل: الحيوان الطليق ليس لبؤة؟!

LBCI
صحف اليوم
00:32

في ملف الرئاسة... ضربة أميركية تسقط المبادرة الفرنسية (الديار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More