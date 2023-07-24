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درجات الحرارة فوق معدلاتها حتى أواخر تموز
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-07-24 | 01:21
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درجات الحرارة فوق معدلاتها حتى أواخر تموز
يتأثر لبنان حالياً بكتل حارة تترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ٣ الى ٤ درجات وتستمر لغاية اواخر الشهر الحالي مع رطوبة سطحية عالية ساحلا والمناطق المحيطة بها بسبب الرياح الغربية الرطبة فيما تكون جافة جبلاً وبقاعاً مع اجواء حارة ايضاً.
الاثنين
:
- الحرارة : تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر.
- الجو : قليل السحب .
- الرياح : ضعيفة شرقية ليلاً، غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية : ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪.
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٥ hpa
- الرؤية : جيدة
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
الثلاثاء
:
قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر. فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
الاربعاء
:
قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٧ و ٣٥ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر. فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
*
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