درجات الحرارة فوق معدلاتها حتى أواخر تموز

يتأثر لبنان حالياً بكتل حارة تترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ٣ الى ٤ درجات وتستمر لغاية اواخر الشهر الحالي مع رطوبة سطحية عالية ساحلا والمناطق المحيطة بها بسبب الرياح الغربية الرطبة فيما تكون جافة جبلاً وبقاعاً مع اجواء حارة ايضاً.



الاثنين :

- الحرارة : تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر.

- الجو : قليل السحب .

- الرياح : ضعيفة شرقية ليلاً، غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية : ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪.

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٥ hpa

- الرؤية : جيدة

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



الثلاثاء :

قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر. فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.



الاربعاء :

قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٧ و ٣٥ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر. فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.



