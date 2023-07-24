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درجات الحرارة فوق معدلاتها حتى أواخر تموز

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-07-24 | 01:21
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درجات الحرارة فوق معدلاتها حتى أواخر تموز
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درجات الحرارة فوق معدلاتها حتى أواخر تموز

يتأثر لبنان حالياً بكتل حارة تترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ٣ الى ٤ درجات وتستمر لغاية اواخر الشهر الحالي مع رطوبة سطحية عالية ساحلا والمناطق المحيطة بها بسبب الرياح الغربية الرطبة فيما تكون جافة جبلاً وبقاعاً مع اجواء حارة ايضاً.

الاثنين:
 
-  الحرارة : تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر.
-  الجو : قليل السحب .
-  الرياح : ضعيفة شرقية ليلاً، غربية نهاراً  وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
-  الرطوبة السطحية : ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪.
-  الضغط الجوي السطحي   : ١٠٠٥ hpa
-  الرؤية : جيدة
-  حال البحر  : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الثلاثاء: 
 
قليل السحب والحرارة تتراوح  بين ٢٧ و ٣٤ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر. فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

الاربعاء: 
 
قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٧ و ٣٥ درجة ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر.  فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا  وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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