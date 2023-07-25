درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟

يتأثر لبنان بكتل هوائية حارّة مصدرها الخليج العربي وشرق افريقيا، وتبقى درجات الحرارة فوق المعدلات الموسمية بحدود ٣-٤ درجات، وتستمر لغاية يوم الجمعة وتترافق مع رطوبة سطحية عالية ساحلا والمناطق المحيطة بها بسبب الرياح الغربية الرطبة، فيما تكون جافة جبلاً وبقاعاً، وتبدأ الكتل الحارة بالتراجع يوم السبت.١- الحرارة: تتراوح بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٤ hpa٦- الرؤية: جيدة٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجةقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/سقليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س