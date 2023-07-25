الارصاد تنفي المعلومات المتداولة عن بلوغ الحرارة 45 درجة في الأول من آب

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل (للتجاوز معدلاتها بحدود الـ 4 درجات على الاقل كحرارة قصوى) وفي المناطق الساحلية الشمالية.



ونفت مصلحة الارصاد الجوية المعلومات المتداولة عن ان درجة الحرارة ستبلغ 45 درجة في اول آب و تهيب بوسائل الاعلام اخذ المعلومات الرصدية و التوقعات الجوية من مصادرها الصحيحة و الرسمية.