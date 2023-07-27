متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟

ما زال لبنان تحت تأثير كتل هوائية حارة ورطبة جداً ساحلاً وفي المناطق المحيطة ما يؤدي الى شعور شديد بالحرّ ، تبدأ الكتل الحارة بالتراجع يوم السبت مع تمركز كتل هوائية معتدلة فوق البحر الاسود حيث تنخفض الحرارة ايام السبت والاحد والاثنين لتعود وترتفع قليلاً يوم الثلاثاء لكن بأقل حدة من الحرارة المرتفعة التي نشهدها الآن مع لفت الانتباه انّ مهما انخفضت الحرارة يبقى الطقس حاراً بعزّ الصيف. في التفاصيل...

▪الخميس

١- الحرارة: تتراوح بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على ال ١٠٠٠ متر

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٤ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

▪الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

▪ السبت: قليل السحب ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س