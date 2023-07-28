الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتل الحارة تنحسر السبت بسبب اندفاع كتل باردة نسبيًا
حال الطقس
2023-07-28 | 03:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الكتل الحارة تنحسر السبت بسبب اندفاع كتل باردة نسبيًا
2
min
الكتل الحارة تنحسر السبت بسبب اندفاع كتل باردة نسبيًا
يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد السبت، حيث يخف تأثيرها تدريجيا بسبب اندفاع كتل هوائية باردة نسبيا مصدرها البحر الاسود فتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتصبح خلال الايام المقبلة ضمن معدلاتها الموسمية يرافقها انخفاض في نسبة الرطوبة، مما يساعد في التخفيف من حدة الشعور بالحر.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الجمعة: صاف الى قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وعلى الساحل الشمالي، يرافقها انخفاض في نسبة الرطوبة.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض اضافي في درجات الحرارة وفي نسبة الرطوبة، يرافقها رياح ناشطة احيانا مما يخفف من حدة الشعور في الحر.
الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض اضافي في درجات الحرارة (بخاصة الحرارات الدنيا )على الجبال وفي الداخل بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل.
الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها على الساحل، أما الرياح فتكون ناشطة احيانا.
-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 35 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و35 كم/س.
-الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
الحارة
تنحسر
السبت
اندفاع
باردة
نسبيًا
متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-06-10
الكتل الهوائية الحارة تنحسر وعودة الانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2023-06-10
الكتل الهوائية الحارة تنحسر وعودة الانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2023-05-23
الكتل الهوائية الحارة تنحسر... إليكم حال الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-05-23
الكتل الهوائية الحارة تنحسر... إليكم حال الطقس في لبنان
0
حال الطقس
2023-05-06
الكتل الحارة ستنحسر.. وأمطار بانتظارنا!
حال الطقس
2023-05-06
الكتل الحارة ستنحسر.. وأمطار بانتظارنا!
0
حال الطقس
2023-07-27
متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟
حال الطقس
2023-07-27
متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-07-27
متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟
حال الطقس
2023-07-27
متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟
0
حال الطقس
2023-07-26
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-07-26
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
0
حال الطقس
2023-07-25
الارصاد تنفي المعلومات المتداولة عن بلوغ الحرارة 45 درجة في الأول من آب
حال الطقس
2023-07-25
الارصاد تنفي المعلومات المتداولة عن بلوغ الحرارة 45 درجة في الأول من آب
0
حال الطقس
2023-07-25
درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟
حال الطقس
2023-07-25
درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-06-14
غسان سكاف للـLBCI: الورقة البيضاء هي موقف اللاموقف
آخر الأخبار
2023-06-14
غسان سكاف للـLBCI: الورقة البيضاء هي موقف اللاموقف
0
خبر عاجل
2023-07-27
مصادر الرئيس بري اكدت للـLBCI انه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدد التأكيد على ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي
خبر عاجل
2023-07-27
مصادر الرئيس بري اكدت للـLBCI انه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدد التأكيد على ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي
0
اقتصاد
2023-07-25
حلول مصرفيّة الكترونيّة من بنك بيروت..
اقتصاد
2023-07-25
حلول مصرفيّة الكترونيّة من بنك بيروت..
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-21
مهرجانات بيت الدين بنسختها الأربعين تضيء الشوف مرة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-21
مهرجانات بيت الدين بنسختها الأربعين تضيء الشوف مرة جديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:57
باسيل: لن نقبل أن يفرض علينا أحد رئيسًا رغمًا عن خيارنا وقناعتنا ووجداننا
أخبار لبنان
15:57
باسيل: لن نقبل أن يفرض علينا أحد رئيسًا رغمًا عن خيارنا وقناعتنا ووجداننا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أهلا بهالطلة من أجمل المناظر في بقرزلا...حيث الشلالات والمطاعم والمغامرة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أهلا بهالطلة من أجمل المناظر في بقرزلا...حيث الشلالات والمطاعم والمغامرة
0
أخبار لبنان
13:40
مندوبةُ لبنان الدائمة بالوكالةِ لدى الأممِ المتحدة في نيويورك: لبنان مستعد لاستكمالِ عمليةِ ترسيم حدودِه الجنوبية البرية
أخبار لبنان
13:40
مندوبةُ لبنان الدائمة بالوكالةِ لدى الأممِ المتحدة في نيويورك: لبنان مستعد لاستكمالِ عمليةِ ترسيم حدودِه الجنوبية البرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هي اللامركزية الإدارية وما هي أهميتها وكيف وردت في إتفاق الطائف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هي اللامركزية الإدارية وما هي أهميتها وكيف وردت في إتفاق الطائف؟
0
أخبار دولية
13:39
على خط الصراع الروسي- الأوكراني.. وساطة أفريقية لحل النزاع
أخبار دولية
13:39
على خط الصراع الروسي- الأوكراني.. وساطة أفريقية لحل النزاع
0
أخبار لبنان
13:36
شراكة بين الاتحاد اللبناني لكرة السلة وسبينيس.. دعماً لمنتخب الارز
أخبار لبنان
13:36
شراكة بين الاتحاد اللبناني لكرة السلة وسبينيس.. دعماً لمنتخب الارز
0
أخبار دولية
13:33
السعودية تطبع العلاقات مع إسرائيل.. قريبًا؟
أخبار دولية
13:33
السعودية تطبع العلاقات مع إسرائيل.. قريبًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طرح للنائب باسيل فُهم منه أنه يفتح الباب أمام مقايضة رئاسية.. فما هو موقف الأطراف النيابية منها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طرح للنائب باسيل فُهم منه أنه يفتح الباب أمام مقايضة رئاسية.. فما هو موقف الأطراف النيابية منها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رياض سلامة- الجزء الثاني: الدين العام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رياض سلامة- الجزء الثاني: الدين العام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
2
خبر عاجل
13:24
معلومات للـLBCI: الحديث عن استقالة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري يوم الاثنين لا يتّسم بالجدية
خبر عاجل
13:24
معلومات للـLBCI: الحديث عن استقالة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري يوم الاثنين لا يتّسم بالجدية
3
منوعات
08:14
جريمة مرعبة بطلتها سيدة... ربطت زوجها بسرير طفل وقتلته ثمّ قطّعته بفأس إلى أجزاء!
منوعات
08:14
جريمة مرعبة بطلتها سيدة... ربطت زوجها بسرير طفل وقتلته ثمّ قطّعته بفأس إلى أجزاء!
4
خبر عاجل
13:24
رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني يقدّم استقالته رسمياً وذلك لأسباب صحية
خبر عاجل
13:24
رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني يقدّم استقالته رسمياً وذلك لأسباب صحية
5
صحف اليوم
00:56
تطور كبير في الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر...اليكم التفاصيل (الاخبار)
صحف اليوم
00:56
تطور كبير في الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر...اليكم التفاصيل (الاخبار)
6
منوعات
10:45
إغتصبا ابنة الـ19 عاماً لمدة 3 أشهر تحت التهديد والتخويف... وخطوة شجاعة خلّصتها من الكابوس المرعب!
منوعات
10:45
إغتصبا ابنة الـ19 عاماً لمدة 3 أشهر تحت التهديد والتخويف... وخطوة شجاعة خلّصتها من الكابوس المرعب!
7
منوعات
12:13
أقاما علاقة على متن باص عام للركاب... ووُثقت لحظتهما الحميمة بكاميرا مشاهد مصدوم!
منوعات
12:13
أقاما علاقة على متن باص عام للركاب... ووُثقت لحظتهما الحميمة بكاميرا مشاهد مصدوم!
8
أمن وقضاء
01:57
استدرجته من الرملة البيضاء إلى الكرنتينا حيث شريكاها كانا بانتظارها ليسلبوه بقوّة السّلاح السيارة...
أمن وقضاء
01:57
استدرجته من الرملة البيضاء إلى الكرنتينا حيث شريكاها كانا بانتظارها ليسلبوه بقوّة السّلاح السيارة...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More