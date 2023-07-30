إنخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

إنخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

عاد طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان يترافق مع إنخفاض إضافي بدرجات الحرارة لتعود وتتمركز حول معدلاتها الموسمية، مع الإشارة إلى أنه مهما انخفضت الحرارة في عز الصيف، يبقى الطقس حارًا ورطبًا ساحلًا وحارًا بقاعًا.



وفي التفاصيل:



الأحد

١- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو قليل السحب يتحول غائم جزئيًا ويتشكل الضباب جبلًا

٣- الرياح ضعيفة شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٥٠ و٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة



الإثنين: مشمس إلى غائم جزئيًا ويتشكل الضباب المحلي جبلًا بعد الظهر والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س



الثلاثاء: مشمس إلى غائم جزئيًا ويتشكل الضباب المحلي جبلًا بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س