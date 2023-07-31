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استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-31 | 03:46
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استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
طقس صيفي يؤثر على لبنان يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية فيما يستمر تدفق التيارات الغربية ويؤدي ذلك الى رطوبة مرتفعة ساحلا وتشكل السحب والضباب في فترات بعد الظهر خصوصا بعدما انخفضت درجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، وبين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو: قليل السحب ويتحول الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا بين ٥٠ و٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
*
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إنخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
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