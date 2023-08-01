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استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة..

حال الطقس
2023-08-01 | 02:24
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استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة..
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استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة..

يسيطر على لبنان طقس صيفي معتاد، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، فيما يستمر تدفق التيارات الغربية مما يؤدي الى رطوبة مرتفعة ساحلا وتشكل السحب والضباب في فترات بعد الظهر. 

الثلاثاء:
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو: قليل السحب يتحول غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠درجة

الاربعاء: مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س

الخميس: مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة  تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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الحرارة..

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