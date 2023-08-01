استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة..

يسيطر على لبنان طقس صيفي معتاد، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، فيما يستمر تدفق التيارات الغربية مما يؤدي الى رطوبة مرتفعة ساحلا وتشكل السحب والضباب في فترات بعد الظهر.١- الحرارة: تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر٢- الجو: قليل السحب يتحول غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa٦- الرؤية: جيدة٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠درجةمشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/سمشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س