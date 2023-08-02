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طقس صيفي معتاد يرافقنا... ودرجات الحرارة تعاود ارتفاعها في هذا التاريخ
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-08-02 | 01:33
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طقس صيفي معتاد يرافقنا... ودرجات الحرارة تعاود ارتفاعها في هذا التاريخ
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وفق معدلاتها الموسمية.
ويستمر تدفق التيارات الغربية التي تؤدي الى رطوبة مرتفعة ساحلا وتشكل السحب والضباب في فترات بعد الظهر، مع احتمال بارتفاع درجات الحرارة منتصف الشهر الحالي.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة: تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب يتحول غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً
- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
- الرؤية : جيدة
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس:
مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س.
الجمعة:
مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س.
*
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طقس لبنان
استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة..
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