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رطوبة مرتفعة ..ولا موجات حرّ في المدى القريب

حال الطقس
2023-08-03 | 03:01
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رطوبة مرتفعة ..ولا موجات حرّ في المدى القريب
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رطوبة مرتفعة ..ولا موجات حرّ في المدى القريب

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتمحور حول معدلاتها الموسمية فيما يستمر تدفق التيارات الغربية يؤدي ذلك الى رطوبة مرتفعة ساحلا وتشكل السحب والضباب في فترات بعد الظهر، لا موجات حرّ في المدى القريب. في التفاصيل...

▪ الخميس

١- الحرارة :تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر

٢- الجو : قليل السحب يتحول غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً 💨 وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية : جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠درجة

▪ الجمعة : مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س

▪ السبت : مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة  تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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طقس صيفي معتاد يرافقنا... ودرجات الحرارة تعاود ارتفاعها في هذا التاريخ
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