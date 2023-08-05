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لا موجات حر في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-08-05 | 00:51
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لا موجات حر في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
لا موجات حر في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
ما زال طقس صيفي ما زال يؤثر على لبنان ويترافق مع إستقرار نسبي والذي من المتوقع أن يسجل إنخفاضًا منتصف الأسبوع، فيما يستمر تدفق التيارات الغربية ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الرطوبة خاصة ساحلًا، ما يزيد من الشعور بالحر، وتتشكل السحب والضباب في فترات بعد الظهر، ولا موجات حر في المدى القريب.
وفي التفاصيل:
السبت
١- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو قليل السحب يتحول غائم جزئيًا ويتشكل الضباب جبلًا
٣- الرياح ضعيفة شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
الأحد: مشمس إلى غائم جزئيًا، يتشكل الضباب المحلي جبلًا بعد الظهر والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
الإثنين: مشمس إلى غائم جزئيًا، يتشكل الضباب المحلي جبلًا بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
*
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الطقس
لبنان
درجات الحرارة مستقرة هذا الـweekend... هل من موجة حر قريبا؟
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