الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لا موجات حر في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-08-05 | 00:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لا موجات حر في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لا موجات حر في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس

لا موجات حر في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس

ما زال طقس صيفي ما زال يؤثر على لبنان ويترافق مع إستقرار نسبي والذي من المتوقع أن يسجل إنخفاضًا منتصف الأسبوع، فيما يستمر تدفق التيارات الغربية ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الرطوبة خاصة ساحلًا، ما يزيد من الشعور بالحر، وتتشكل السحب والضباب في فترات بعد الظهر، ولا موجات حر في المدى القريب.

وفي التفاصيل:

السبت
١- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو قليل السحب يتحول غائم جزئيًا ويتشكل الضباب جبلًا
٣- الرياح ضعيفة شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

الأحد: مشمس إلى غائم جزئيًا، يتشكل الضباب المحلي جبلًا بعد الظهر والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

الإثنين: مشمس إلى غائم جزئيًا، يتشكل الضباب المحلي جبلًا بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

الطقس

لبنان

درجات الحرارة مستقرة هذا الـweekend... هل من موجة حر قريبا؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-07-31

استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

LBCI
حال الطقس
2023-07-13

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
حال الطقس
2023-07-10

درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

LBCI
حال الطقس
2023-07-03

درجات الحرارة ترتفع غدا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-08-04

درجات الحرارة مستقرة هذا الـweekend... هل من موجة حر قريبا؟

LBCI
حال الطقس
2023-08-03

رطوبة مرتفعة ..ولا موجات حرّ في المدى القريب

LBCI
حال الطقس
2023-08-02

طقس صيفي معتاد يرافقنا... ودرجات الحرارة تعاود ارتفاعها في هذا التاريخ

LBCI
حال الطقس
2023-08-01

استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة..

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:18

التقطه بين فكيه ثم التهمه... تمساح يقضي على لاعب كرة قدم بشكل مأساوي وفريقه ينعيه: "دائمًا في قلوبنا" (صور)

LBCI
فنّ
2023-08-03

اضطرت لوقف جولتها الموسيقية بسبب صورة "سيلفي"... بايبي كاي تعرّضت لضربة على صدرها وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
07:02

في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت... ديزني تستخدم لقطات من لحظات الكارثة في مقطع دعائي والغضب يجتاح الانترنت (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-03

بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:26

في الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب.. لم ينسَ اللبنانيون حتى يتذكروا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الجيش اللبناني يدعو اللبنانيين للاحتفال معه بعيده الـ ٧٨ في ملعب كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

في البرتغال تجمع سنوي للشباب المسيحي حول العالم في كنف البابا فرنسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

زعيمان خليجيان في ايران قريبا.. من هما؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أهلا بهالطلة من مغر الطحين في بعلبك وآثار المدينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إليكم أسعار الإنترنت لدى أوجيرو الجديدة بعد زيادة التعرفة ٧ أضعاف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

تقاذُف كرة مسؤولية الإقتراض بين الحكومة والمجلس.. والمركزي لن ندفع دولارا من دون قانون

LBCI
أمن وقضاء
13:42

السلاح المتفلت ورصاص الابتهاج طال أكثر من منطقة وأصاب أكثر شخص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

توثيق بالصور للحظات الإنفجار وما خلفه عله يحرك سبل المحاسبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:55

السفارة السعودية في لبنان تطالب رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة

LBCI
منوعات
09:59

"مررت بظروف قاسية دفعتني إلى هذا الطريق"... أم أصبحت مليونيرة في 4 سنوات بسبب محتوى إباحي: خسرت علاقاتي وأصدقائي ولكن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إليكم أسعار الإنترنت لدى أوجيرو الجديدة بعد زيادة التعرفة ٧ أضعاف

LBCI
أخبار لبنان
23:46

بيان من السفارة الكويتية بشأن الإضطرابات الأمنية في لبنان...

LBCI
فنّ
11:29

الموت يفجع الممثلة المصرية يسرا

LBCI
أخبار لبنان
02:26

هذا ما طلبته السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:40

الخارجية الأميركية: عدم إحراز تقدم في المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد على ضرورة إصلاح القضاء

LBCI
فنّ
14:34

زوجة كاني ويست في إطلالة مثيرة... هل تتقصد إظهار الشبه بينها وبين كيم كارداشيان؟ (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More