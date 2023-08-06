الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-08-06 | 01:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
استقرار نسبي بدرجات الحرارة...
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد ويترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي من المتوقع أن تسجل انخفاضا بدءاً من يوم
الثلاثاء
فيما يستمر تدفق التيارات الغربية ما يؤدي الى ارتفاع الرطوبة خصوصا ساحلا وهذا يزيد من الشعور بالحرّ فيما تتشكل السحب والضباب في فترات بعد الظهر.
ويذكر ألا موجات حرّ في المدى القريب.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو: قليل السحب ويتشكل الضباب الخفيف جبلاً
٣- الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وجنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا بين ٥٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الإثنين:
الطقس مشمس ويتشكل الضباب الخفيف جبلاً بعد الظهر ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
الثلاثاء:
الطقس غائم جزئياً الى غائم ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال تساقط رذاذ ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
موجات حرّ
الطقس
لبنان
الحرارة
لا موجات حر في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-07-31
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-31
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-10
درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
حال الطقس
2023-07-03
درجات الحرارة ترتفع غدا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-03
درجات الحرارة ترتفع غدا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
حال الطقس
2023-07-01
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-07-01
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-08-05
لا موجات حر في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2023-08-05
لا موجات حر في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2023-08-04
درجات الحرارة مستقرة هذا الـweekend... هل من موجة حر قريبا؟
حال الطقس
2023-08-04
درجات الحرارة مستقرة هذا الـweekend... هل من موجة حر قريبا؟
0
حال الطقس
2023-08-03
رطوبة مرتفعة ..ولا موجات حرّ في المدى القريب
حال الطقس
2023-08-03
رطوبة مرتفعة ..ولا موجات حرّ في المدى القريب
0
حال الطقس
2023-08-02
طقس صيفي معتاد يرافقنا... ودرجات الحرارة تعاود ارتفاعها في هذا التاريخ
حال الطقس
2023-08-02
طقس صيفي معتاد يرافقنا... ودرجات الحرارة تعاود ارتفاعها في هذا التاريخ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-08-03
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
خبر عاجل
2023-08-03
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
0
أخبار لبنان
2023-07-29
مصدر في حزب الله لـ"الديار": كلام باسيل بداية مشجعة للحوار والاتفاق على رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2023-07-29
مصدر في حزب الله لـ"الديار": كلام باسيل بداية مشجعة للحوار والاتفاق على رئيس للجمهورية
0
اقتصاد
07:37
مصادر مصرفية: المطلوب ليس فرض ضرائب جديدة بل أن تتخذ السلطات الإجراءات المختصة لتحصيل الضرائب
اقتصاد
07:37
مصادر مصرفية: المطلوب ليس فرض ضرائب جديدة بل أن تتخذ السلطات الإجراءات المختصة لتحصيل الضرائب
0
آخر الأخبار
00:53
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:53
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غلبون.. بيوت الضيافة والإنترنت والكهرباء 24/24
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غلبون.. بيوت الضيافة والإنترنت والكهرباء 24/24
0
السياحة في لبنان
13:43
أهلا بهالطلة من طرابلس.. إطلالة على محميات المدينة البحرية وجزرها
السياحة في لبنان
13:43
أهلا بهالطلة من طرابلس.. إطلالة على محميات المدينة البحرية وجزرها
0
أخبار لبنان
13:41
متحف سرسق نظم لقاء تضامنياً مع عائلات ضحايا إنفجار المرفأ
أخبار لبنان
13:41
متحف سرسق نظم لقاء تضامنياً مع عائلات ضحايا إنفجار المرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طلاب يتفوقون في الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية.. ماذا عن أحلامهم وخططهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طلاب يتفوقون في الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية.. ماذا عن أحلامهم وخططهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تمكّن مرفأ بيروت من النهوض؟ وما هي فرص تطويره؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تمكّن مرفأ بيروت من النهوض؟ وما هي فرص تطويره؟
0
امن وقضاء
13:31
رسالة من الجيش اللبناني
امن وقضاء
13:31
رسالة من الجيش اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إنطلاق مهرجانات بيبلوس الدولية بحفل غنائي تحييه الفنانة هبة طوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إنطلاق مهرجانات بيبلوس الدولية بحفل غنائي تحييه الفنانة هبة طوجي
0
أخبار لبنان
13:29
"فيتش" تخفض تصنيف لبنان الإئتماني بالعملة المحلية إلى حالة التخلف عن الدفع.. ماذا يعني هذا التخفيض؟
أخبار لبنان
13:29
"فيتش" تخفض تصنيف لبنان الإئتماني بالعملة المحلية إلى حالة التخلف عن الدفع.. ماذا يعني هذا التخفيض؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:59
معلومات للـLBCI: قرار الخارجية السعودية لا علاقة له إطلاقاً بتداعيات خارج لبنان كما يصورها البعض
خبر عاجل
07:59
معلومات للـLBCI: قرار الخارجية السعودية لا علاقة له إطلاقاً بتداعيات خارج لبنان كما يصورها البعض
2
خبر عاجل
07:24
وزير الخارجية الكويتي يدعو أمين سلام لسحب تصريحاته حرصاً على العلاقات الثنائية بين البلدين
خبر عاجل
07:24
وزير الخارجية الكويتي يدعو أمين سلام لسحب تصريحاته حرصاً على العلاقات الثنائية بين البلدين
3
خبر عاجل
07:45
سلام : قصدنا باستعمال مقولة "بشخطة قلم" وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول الدستورية والقانونية المرعية الاجراء من قبل الكويت او لبنان
خبر عاجل
07:45
سلام : قصدنا باستعمال مقولة "بشخطة قلم" وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية ان الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الاصول الدستورية والقانونية المرعية الاجراء من قبل الكويت او لبنان
4
امن وقضاء
13:25
البحرين تحثّ رعاياها على مغادرة لبنان "حفاظاً على سلامتهم"
امن وقضاء
13:25
البحرين تحثّ رعاياها على مغادرة لبنان "حفاظاً على سلامتهم"
5
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
6
منوعات
05:57
أوقفت بتهمة تعاطي المخدرات ثم جردها عناصر الشرطة من ملابسها واعتدوا عليها... تركت عارية في زنزانة لساعات!
منوعات
05:57
أوقفت بتهمة تعاطي المخدرات ثم جردها عناصر الشرطة من ملابسها واعتدوا عليها... تركت عارية في زنزانة لساعات!
7
منوعات
06:19
وضعوا لها حفاضاً وقيّدوها بالسرير... قصة حزينة لمراهقة مصابة باضطرابات في صحتها العقلية
منوعات
06:19
وضعوا لها حفاضاً وقيّدوها بالسرير... قصة حزينة لمراهقة مصابة باضطرابات في صحتها العقلية
8
منوعات
12:10
جريمة تهز إحدى الدول العربية: دافع عن فتاة تعرّضت للتحرش...فضُرب ودُهس بالسيارة! (فيديو)
منوعات
12:10
جريمة تهز إحدى الدول العربية: دافع عن فتاة تعرّضت للتحرش...فضُرب ودُهس بالسيارة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More