انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة ... هل من موجة حرّ مقبلة؟

طقس صيفي معتاد ما زال يؤثر على لبنان ويترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من اليوم فيما يستمر تدفق التيارات الغربية يؤدي ذلك الى ارتفاع الرطوبة وتشكل السحب والضباب خاصة في فترات بعد الظهر. من جهة أخرى تشير آخر التحديثات عن احتمال تعرض لبنان لموجة حرّ بدءا من يوم السبت وتستمر عدة ايام. في التفاصيل...

▪الثلاثاء

١- الحرارة: تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر

٢- الجو: غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البح: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠درجة

▪الاربعاء : غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال تساقط رذاذ والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

▪الخميس : غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س