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استعدّوا...موجة حرّ شديدة بدءا من يوم السبت

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-08-09 | 02:05
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استعدّوا...موجة حرّ شديدة بدءا من يوم السبت
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استعدّوا...موجة حرّ شديدة بدءا من يوم السبت

طقس صيفي معتاد ما زال يؤثر على لبنان ويترافق مع درجات الحرارة ما دون المعدلات الموسمية فيما يستمر تدفق التيارات الغربية يؤدي ذلك الى ارتفاع الرطوبة وتشكل السحب والضباب خاصة في فترات بعد الظهر. من جهة أخرى، سوف يتعرض لبنان لموجة حرّ بدءا من يوم السبت وتستمر عدة ايام وعلى ما يبدو التأثير كبير من حيث ارتفاع الحرارة جبلاً وبقاعاً، فيما ساحلا الرطوبة تزداد مع الشعور بالحرّ الشديد.
في التفاصيل...

▪️ الاربعاء
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر
٢- الجو: غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠درجة

▪️ الخميس: غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال تساقط رذاذ والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

▪️ الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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