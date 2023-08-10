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موجة حرّ هي الاشد بانتظارنا
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-08-10 | 01:28
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موجة حرّ هي الاشد بانتظارنا
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد، يترافق مع درجات حرارة دون المعدلات الموسمية بقليل، فيما يستمر تدفق التيارات الغربية ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وإلى تشكل السحب والضباب خصوصا في فترات بعد الظهر.
ومن المتوقع أن تضرب موجة حرّ، هي الاشد لهذا الصيف، بدءا من يوم السبت، مع العلم أنها ستكون قصيرة الفترة وتستمر لثلاثة ايام.
كما من المتوقع أن يكون التأثير الكبير من حيث ارتفاع الحرارة جبلاً وبقاعاً فيما ساحلا فالرطوبة ستزيد من الشعور بالحرّ الشديد.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة: تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً
- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa
- الرؤية : جيدة
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس الايام المقبلة:
الجمعة
: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا 💨 وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
السبت
: قليل السحب وحار جدا والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ٢٤ و ٣٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية شرقية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
الاحد
: غائم جزئياً وحار جدا والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٩ و ٣٦ ساحلا وبين ٢٦ و ٤٢ بقاعاً وبين ٢٧ و ٣٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية شرقية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.
*
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