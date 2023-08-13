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كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-08-13 | 01:27
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كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟
كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟
تستمر كتل حارة مصدرها الخليج العربي بالتأثير على لبنان اليوم وغدًا والتأثير الكبير من حيث إرتفاع الحرارة يكون جبلًا وبقاعًا فيما ساحلًا يكون الطقس حار بطبيعة الحال والرطوبة تزيد من الشعور بالحر الشديد. ومن من المتوقع أن تنحسر جزئيًا موجة الحر يوم الثلاثاء لتنخفض الحرارة من جديد ساحلًا وجبلًا لكن تستمر أربعينية بقاعًا.
وفي التفاصيل:
الأحد:
١- الحرارة تتراوح بين ٢٩ و٣٦ ساحلًا وبين ٢٢ و٤٣ بقاعًا وبين ٢٢ و٣٥ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو مشمس إلى غائم جزئيًا مع إحتمال أمطار رعدية على المناطق الشرقية والشمالية
٣- الرياح شرقية ليلًا شمالية شرقية نهارًا نتشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٣٠ و٧٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
الإثنين: غائم جزئيًا مع إحتمال أمطار رعدية على المناطق الشرقية والشمالية والجو حار جدًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٩ و٣٥ ساحلًا وبين ٢٣ و٤٢ بقاعًا وبين ٢٣ و٣٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية شرقية نهارًا تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
الثلاثاء: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب جبلًا فيما تنحسر موجة الحر عن الساحل والجبال وتستمر بقاعًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ ساحلًا وبين ٢٢ و٤٠ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
*
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